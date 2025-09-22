Sachbeschädigung an PKW in Tiefgarage

Im Zeitraum zwischen dem 13.09.2025, 18:00 Uhr, bis 15.09.2025, 07:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Motorhaube eines in der Tiefgarage an der Wilhelmstraße geparkten Citreon.

Mittels eines spitzen Gegenstand wurde ein Loch in das Blech gestochen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell