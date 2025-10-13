Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines in einer Hofeinfahrt abstellten PKW. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug im Gegenverkehr, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an PKW in Isenburg
Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines in einer Hofeinfahrt abstellten PKW. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.