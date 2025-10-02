An den Fahrzeugen wurden zum Beispiel Kennzeichenschilder abgerissen, Scheiben eingeschmissen oder Spiegel abgetreten. Außerdem wurde ein Löschschlauch aus der dazugehörigen Vorrichtung abgerollt.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen
