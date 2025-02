Sachbeschädigung an Kirchenfenster

In dem Zeitraum vom 18.02.2025 bis zum 19.02.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fenster der St. Clemens Kirche in Dierdorf. Derzeit können keine Angaben zu dem Tathergang gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



