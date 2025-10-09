Sachbeschädigung an Gebäude

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 12.35 Uhr, kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen mehrere Schüler Steine gegen die Fassade eines Firmengebäudes. Diese wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernten sich die Personen von der Örtlichkeit. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



