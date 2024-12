Sachbeschädigung an einem geparktem PKW

Im Zeitraum vom 30.12.31.12.2024 kam es in Rheinbreitbach auf dem Parkplatz "Im Winkel" zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW.

Im Zeitraum vom 30.12.-31.12.2024 kam es in Rheinbreitbach auf dem Parkplatz "Im Winkel" zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Hierbei wurde das Fahrzeug gezielt an mehreren Stellen zerkratzt.

Außerdem wurde aus einem der Reifen Luft abgelassen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644 9430



