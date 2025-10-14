Die mutmaßlichen Täter konnten kurz nach der Tat in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Heranwachsenden. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte der 17-Jährige einen der eingesetzten Polizeibeamten. Gegen die Beschuldigten wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.
Sachbeschädigung am Bahnhof / Beleidigung, Bedrohung von Polizeibeamten
