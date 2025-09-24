Reifen aufgeschlitzt

Im Zeitraum 13.21.09.2025 kam es in der Straße "Neue Straße" in Kurtscheid zu einer Sachbeschädigung.

Kurtscheid (ots) -



Im Zeitraum 13. - 21.09.2025 kam es in der Straße "Neue Straße" in Kurtscheid zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde durch derzeit unbekannte Täter ein Reifen eines in der Straße parkenden Pkw aufgeschlitzt.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



