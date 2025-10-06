Reichskriegsflagge gehisst

Eine Zeugin meldete hiesiger Dienststelle am 03.10.2025 zur Nachmittagszeit eine an einem Anwesen im Drosselweg gehisste Reichskriegsflagge.

Die entsandte Streife der PI Betzdorf wies den Eigentümer der Fahne an, diese einzuholen. Der Betroffene kam der Aufforderung nach. Gegen den 54-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell