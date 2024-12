Rechnungswucher - betrügerische Rohrreinigungsfirma - Zeugen gesucht

Sie fanden die Firmen Abflussblitz Betzdorf im Internet und kontaktieren diese mobil. Eine Mitarbeiterin schickte abends einen Monteur vorbei. Der unbekannte, männliche Täter, ca. 30-40 Jahre, ca. 175-180 cm groß, südländisches Aussehen, schwarze kurz gelockte bzw. gewellte Haare, kräftige Statur, dunkle Arbeitskleidung erscheint mit einem Pkw Kombi, amtl. Kennzeichen MK (weiteres nicht bekannt) und kündigt einen Arbeitspreis von ca. 500-600,- EUR an.



Auf der anschließenden Rechnung erschien ein Preis von nun gesamt 853,58 EUR. Es wurde die sofortige Rechnungszahlung verlangt. Die Geschädigten zahlten widerwillig.



Im Anschluss fiel auf der Rechnung auf, dass dort eine Firma aus Berlin (Vide Haustechnik) aufgeführt ist, ohne Kontaktdaten, vor der bereits entsprechend im Internet gewarnt wird.



Der unbekannte Täter war am 09.12.2024 zwischen 17:20 Uhr und 18:20 Uhr in der Oberbergstraße in Molzhain. Er gab an, im Anschluss noch zwei weitere Kunden im Nahbereich besuchen zu wollen.



Hinweise zu dem vorgenannten Handwerker oder zum benutzten Fahrzeug nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



