Raub in Wohnung



Die zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befindliche 76-jährige Bewohnerin konnte leicht verletzt in eine Nachbarwohnung flüchten und rief die Polizei.

Die maskierte Person öffnete noch Schränke in der Wohnung und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte keine tatverdächtige Person mehr festgestellt werden.



Die Polizei Altenkirchen bittet nun um Hinweise.

Wurden am genannten Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Des Weiteren wird darum gebeten, die Videoaufzeichnung von Kameras an Gebäuden und Dashcams zu sichten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell