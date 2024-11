Randalierer auf Bahngleisen

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagmittag (03.

11.2024) gingen bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Notrufe über eine Person im Gleisbett des Linzer Bahnhofs ein.

Der alkoholisierte 32-Jährige habe am Bahnhof zunächst dort wartende Passanten angepöbelt und sei dann über die Schienen gelaufen.



Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Der Bahnverkehr war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt.



