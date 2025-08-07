Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am frühen Morgen des 07.08.2025 kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers.



Dieser befuhr einen Radweg zwischen Asbach und Etscheid, parallel zur L255.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell