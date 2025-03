Radfahrer fährt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Freitagmittag fiel einer Streife der Polizei Neuwied in der Innenstadt eine Person auf, die sich auf ihr Fahrrad stützen musste um nicht zu stürzen.

Der 43jährige aus Mülheim-Kärlich gab auch an Alkoholisches getrunken zu haben. Er wolle aber sein Rad weiter schieben. Einige Minuten später mussten die Beamten feststellen, dass der Mann in unsicherer Weise wieder mit dem Rad fuhr. Da er auch angab Drogen genommen zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad wurde sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell