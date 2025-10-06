Radfahrer beim Überqueren der Straße erfasst

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer beabsichtige am 03.10.2025 gegen 19:45 Uhr das Schulgelände der Integrierten Gesamtschule zu verlassen, die Lindenstraße zu überqueren, und den gegenüberliegenden Parkplatz zu erreichen.

Dabei schätze er die Distanz zum dem herannahenden PKW einer 69-jährigen, die die Lindenstraße befuhr, falsch ein. Der PKW kollidierte in der Folge mit dem Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 16-jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell