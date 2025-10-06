Dabei schätze er die Distanz zum dem herannahenden PKW einer 69-jährigen, die die Lindenstraße befuhr, falsch ein. Der PKW kollidierte in der Folge mit dem Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 16-jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Radfahrer beim Überqueren der Straße erfasst
Dabei schätze er die Distanz zum dem herannahenden PKW einer 69-jährigen, die die Lindenstraße befuhr, falsch ein. Der PKW kollidierte in der Folge mit dem Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 16-jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Am PKW entstand Sachschaden.