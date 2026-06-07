Pressemeldung der Polizei Neuwied für den Zeitraum 04.06. - 07.06.2026

Trotz des zum Teil widrigen Wetters wurden mehrere Dutzend Fahrzeuge kontrolliert, von denen rund ein Viertel beanstandet werden musste. Bei elf dieser Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis aufgrund zum Teil erheblicher Veränderungen erloschen, drei davon wurden zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten bei zwei Fahrzeugführern, einem 22jährigen Pkw-Fahrer und einem 28jährigen Fahrer eines E-Scooters, Betäubungsmittelkonsum fest. Bei beiden erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.



Neuwied ST Engers - Am Donnerstag, den 04.06.2026, kam es in Neuwied ST Engers gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier missachtete ein 14jähriger Fahrer eines Pedelecs an der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße / Gartenweg die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers. Bei der Kollision kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. And en Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.



Neuwied - Am frühen Nachmittag des Freitags, 05.06.2026, wurden der PI Neuwied Streitigkeiten zwischen einem Ladenbetreiber und einem amtsbekannten 60jährigen Mann gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten keine strafrechtliche Relevanz fest und erteilten dem Verantwortlichen einen Platzverweis. Kurze Zeit später wurde mitgeteilt, dass der Beschuldigte den Platzverweis ignoriert habe und an den Einsatzort zurückgekehrt sei. Daher wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Nachdem der Mann sich beruhigt hatte und im Laufe des Abends aus dem Gewahrsam entlassen wurde fiel er in der Nacht erneut auf, als er in der Innenstadt volksverhetzende Parolen brüllte. Dieses Mal kam er dem Platzverweis nach, allerdings muss er sich nun einem Strafverfahren stellen.



Neuwied - Am Abend des Freitags, 05.06.2026, meldete ein Discounter in der Innenstadt der PI Neuwied einen Mann, der mit bestehendem Hausverbot beim Stehlen erwischt worden sei. Dieser schlage sich nun mit dem Personal. Bei Eintreffen der Beamten spuckte der Mann, ein 26jähriger amtsbekannter Neuwieder, um sich und wehrte sich in der Folge massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Außerdem beleidigte er während des gesamten Einsatzes die Polizeibeamten. Er wurde letztlich nach der Entnahme einer Blutprobe dem Gewahrsam der PI Neuwied zugeführt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Neuwied ST Block - Am Samstag, 06.06.2026, kam es an einer Bushaltestelle in der Engerser Landstraße in Neuwied - Block gegen 17.25 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Linienbus. Der 39jährige Fußgänger wollte hierbei den Bus durch Winken zum Anhalten bewegen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung in Verbindung dem Konsum von Betäubungsmitteln kam es zu einer Berührung mit dem Bus, wobei der Fußgänger leicht an der Hand verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Neuwied - Im Laufe des Wochenendes wurden bei diversen Verkehrskontrollen diverse Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Bei insgesamt sieben Personen wurde Alkohol- und / oder Betäubungsmittelkonsum festgestellt, sodass diesen Verkehrsteilnehmern Blutproben entnommen wurden. Zwei dieser Personen waren derart auffällig, dass jeweils ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Eine weitere Person nahm ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil. Außerdem wurden drei Fahrzeuge ohne gültige Haftpflichtversicherung festgestellt. Bei einem kontrollierten Transporter wurde zudem eine Überladung von über einer Tonne festgestellt.



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