Rettersen/Witthecke
PRESSEERSTMELDUNG: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der B 8
Aktuell ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 8 im Bereich Rettersen/Witthecke gekommen.

Die Rettungskräfte befinden sich im Einsatz, die B 8 wurde in diesem Bereich voll gesperrt. Wir bitten von Anfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

