Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall bei St. Katharinen

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell noch bei der Unfallaufnahme. Die Landstraße ist im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt.
Die Polizeiinspektion Linz bittet darum aktuell von Nachfragen seitens Pressevertretern abzusehen.
Eine erneute Pressemeldung wird zeitnah nachgesteuert.
