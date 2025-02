Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 14.-16-02-2025

Ein 35-jähriger Fahrer eins PKW verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem neben ihm fahrenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Verdächtige Bettler in Neuwied/Oberbieber



Durch mehrere Anwohner wurden der Polizei am Freitagnachmittag Personen gemeldet, welche als Bettler auftraten, bzw. mittels Zetteln nach Arbeit gesucht hätten. Die Personen konnten durch die sofort entsendeten Streifen nicht mehr angetroffen werden.

Auch wenn die beschriebenen Handlungen (Betteln, Arbeitssuche) in dieser Form nicht generell verboten sind sollten Anwohner in solchen Fällen mit der nötigen Vorsicht vorgehen, da in einigen Fällen die Angaben der Verantwortlichen nicht der Wahrheit entsprechen und nur nach einer Gelegenheit gesucht wird, um unvorsichtige Menschen zu bestehlen oder zu betrügen.



Einbrüche in Firmen-PKW in Neuwied/Engers



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mindestens zwei Einbrüchen in Firmen-Fahrzeuge, welche im öffentlichen Raum geparkt waren. Durch unbekannte Täter wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände wie Notebooks und Mobiltelefone aus den Fahrzeugen entwendet.

Es wird empfohlen Wertgegenstände immer aus Fahrzeugen zu entnehmen und diese niemals von außen sichtbar über längere Zeiträume, insbesondere über Nacht, im Fahrzeug zu belassen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten gegeben können werden gebeten sich unter der Rufnummer 02631-8780 bei der Polizeiinspektion in Neuwied zu melden.



