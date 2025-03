Presseabschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der L 258, Gemarkung Anhausen, mit Personenschaden (Person verstorben)

In Höhe des "Petershof" in der Gemarkung Anhausen geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden LKW eines 58-jährigen Mannes.

Der PKW-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Die Feuerwehren aus Anhausen und Dierdorf leisteten technische Hilfe bei der Verkehrsunfallaufnahme, unter anderem durch das Ausleuchten der Unfallstelle.

Die Landstraße war zur Unfallaufnahme, Spurensicherung durch einen bestellten Gutachter, Bergung der beschädigten Fahrzeuge und anschließender Reinigung der Fahrbahn bis 02:25 Uhr voll gesperrt.

Nach Zeugenhinweisen hat der 40-jährige Fahrer des Mercedes unmittelbar vor dem Unfallgeschehen ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug überholt.



Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeuges, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



