Presse-Erstmeldung - Gebäudebrand

Am Mittwoch, 24.09.2025, gegen 09.40 Uhr, kam es in Flammersfeld, Gartenstraße, zu einem Gebäudebrand.

Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



