Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Presse-Erstmeldung - Gebäudebrand
Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.