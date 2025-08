Polizei zieht nach Kirmeswochenende positive Bilanz

Jedoch blieb es zumeist bei verbalen Streitigkeiten. Insgesamt lässt sich somit ein positives Fazit ziehen.



Lediglich in einem Fall wurde polizeiliches Eingreifen erforderlich, da zwei bislang unbekannte Personen am 03.08. gegen 02:25 Uhr auf einen 26-jährigen Geschädigten losgingen. Dieser wurde durch den Vorfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.



Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:



1. Etwa 1,70 m, kräftig, schwarze Haare, schwarzer Vollbart,

schwarze Kleidung.

2. Blond, blaues Oberteil, etwa 1,90 m, kräftig, blaue Jeans



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



