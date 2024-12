POL-PDNR: Zwei unbekannte Täter versuchten Autotüren zu öffnen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchstreiften 2 bisher unbekannte Täter in Vettelschoß den Kauer Ring, den Steinweg und die Straße Im Vogelsang.

Die Täter versuchten an mindestens 9 Pkw die Türen zu öffnen. Einige der Fahrzeuge waren unverschlossen. Die Täter öffneten und durchsuchten die unverschlossenen Fahrzeuge.

Aus 2 PKW entwendeten die Täter geringe Mengen an Bargeld.



Die Täter sind beim Versuch, einen PKW zu öffnen, videografiert worden.

Demnach scheint es sich bei den Tätern um 2 männliche Personen im mittleren Erwachsenenalter und einer "normalen Figur" zu handeln.

Die Gesichter und Köpfe waren verhüllt. Es waren nur die Augen zu erkennen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Fahrzeugbesitzer, ihre Fahrzeuge stets abzuschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu lassen.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell