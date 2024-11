POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 22.11.2024 gegen 18:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Hauptstraße 122 in Rheinbrohl eine Verkehrsunfallflucht, bei dem der Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigt wurde.





Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss in Fahrtrichtung Neuwied. Bei diesem handelte es sich möglicherweise um einen silberfarbenen PKW.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



