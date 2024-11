POL-PDNR: Zeugenaufruf nach besonders schwerem Fall des Diebstahls aus Kfz

In der Nacht von Montag, den 25.11.2024 auf Dienstag, den 26.11.2024 zwischen 20.00 Uhr und 05.30 Uhr kam es im Stadtgebiet Neuwied insgesamt zu zwölf Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge.



Unbekannte Täter schlugen dabei die Scheiben verschiedener Fahrzeuge ein und durchwühlten diese anschließend nach möglichem Diebesgut.



Betroffen waren folgende Örtlichkeiten:



- Parkplatz in der Luisenstraße 6

- Schotterparkplatz Nähe der Deichwelle Neuwied

- Parkplatz des DRK Krankenhauses sowie

- Busbahnhof in der Augustastraße



Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen in Kfz, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an den genannten Örtlichkeiten, bitte an die Kriminalinspektion Neuwied, Telefon: 02631/878-0.



