POL-PDNR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitagabend (06.12.2024) kam es im Zeitraum zwischen 17:40-23:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Vettelschoß-Kalenborn.



Die Täter verschafften sich über die rückwärtige Terassentür unbemerkt Zugang zum Wohnobjekt und entwendeten diversen Schmuck.



Der Schaden beläuft sich auf einen mittlere fünfstelligen Geldbetrag.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.



