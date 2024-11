POL-PDNR: witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Bei allen Ereignissen entstand lediglich Sachschaden.

Erwähnenswert ist ein Verkehrsunfall, der sich am heutigen Tag gegen 05.30 Uhr auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Rettersen ereignete.

Hier kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Bundesstraße ca. 45 Minuten beidseitig gesperrt werden.

Zudem kam es in der vergangenen Nacht von ca. 23.00 Uhr bis ca. 04.00 Uhr in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Zubringer von der Bundesstraße 8 zur Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Flammersfeld von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

