POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am Montagabend in der Lehngasse in Unkel die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln.



Als Tatzeit konnte der Zeitraum von 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden.

Dem Täter ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen.

An der Tatörtlichkeit ist ein Werkzeug aufgefunden worden, mit dem der Täter versuchte, die Tür zu öffnen.

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf eine verdächtige Person, die sich vor der Tat in Tatortnähe aufhielt.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre, kurze, dunkle Haare, ca. 180cm groß, graue Bomberjacke, dunkle Jeans, dunkle Schuhe.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz

unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



