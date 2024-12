POL-PDNR: Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus E-Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter versuchten, vermutlich in der Nacht von Samstag, dem 21.12.2024, auf Sonntag, dem 22.12.2024, einen in der Fußgängerzone abgestellten E-Zigaretten-Automaten aufzubrechen.

Für die Tatverwirklichung dürften die Täter sowohl ein Schlagwerkzeug verwendet als auch eine Art Sprengstoffkörper entzündet haben. Der Automat wurde erheblich beschädigt, jedoch konnten die Täter augenscheinlich keine Gegenstände aus diesem entwenden.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu tatverdächtigen Personen bzw. zu wahrgenommenen Knallgeräuschen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Wissen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

D. Müller, PK



Telefon: 02741/926-0

Telefax: 02741/926-100

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



