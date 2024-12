POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten

1. In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Anwohnerin aus Erpel ihren PKW auf dem öffentlichen Parkplatz in der Kölner Straße ab. Als sie am Samstag dann morgens, gegen 07.30h, zu ihrem Fahrzeug ging, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange fest.

1.



In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Anwohnerin aus Erpel ihren PKW auf dem öffentlichen Parkplatz in der Kölner Straße ab. Als sie am Samstag dann morgens, gegen 07.30h, zu ihrem Fahrzeug ging, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.



2.



Samstagnacht, gegen 00:45 h, wurde ein Anwohner aus Erpel auf einen lauten Knall aufmerksam, der durch eine Kollision zwischen einem Fahrzeug und einer Beschilderung auf der Verkehrsinsel, B42 - Einmündung Bahnhofstraße, verursacht wurde. Der Unfallverursacher befuhr zuvor die B42 aus Unkel kommend und wollte links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem dortigen Verkehrsschild. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt in Richtung Bahnhofstr.



Hinweise zu den Unfallverursachern nimmt die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email unter pilinz.wache@polizei.rlp.de entgegen.



