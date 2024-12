POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03.12.24, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Ringstraße in 56307 Dernbach ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein im fließenden Verkehr befindliches Fahrzeug mit dem am Fahrbahnrand geparkten PKW des Geschädigten. An dessen Fahrzeugheck entstand Sachschaden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



