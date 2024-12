POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem weißfarbenen LKW die Bundesstraße in Richtung Bad Hönningen.

Hierbei verstieß der Fahrer gegen das Rechtsfahrverbot. Es kam zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden LKW.

Am LKW des Geschädigten entstand ein Schaden am linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



