POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 22 zwischen Bruchhausen und Erpel ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Der Geschädigte befuhr mit seinem Wohnmobil die Kreisstraße in Richtung Erpel.

Als sich der Geschädigte auf der Brücke über dem Bahnübergang befand, kam ihm trotz des baubedingten Engpasses und der Verkehrsregelung durch ein Verkehrszeichen ein weißer PKW (vermutl. Peugeot oder Citroen mit Kölner Kennzeichen) entgegen.

Beim Vorbeifahren touchierte der / die Beschuldigte das Wohnmobil des Beschuldigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



