POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 25.11.2024, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 26.11.2024, 06.30 Uhr, ereignete sich in Neitersen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Rheinstraße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld. In Höhe des Ortseinganges Neitersen fuhr er über einen Fahrbahnteiler (Verkehrsinsel). Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



