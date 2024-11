POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied - Verursacher und Zeugen gesucht!

Am 26.11.2024 kam es in Neuwied in der Elfriede-Seppi-Straße gegen 17.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei überholte ein Ford Pickup zunächst einen vor ihm fahrenden Audi rechts und zog dann knapp vor dem Audi wieder nach links auf dessen Spur.