POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Entgegenkommender PKW streift haltenden Linienbus

St. Katharinen (ots) - Am späten Freitagnachmittag ereignete sich um 17:22 Uhr in der Linzer Straße in St. Katharinen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Der / die Unfallverursacher/- in streifte einen Linienbus im Bereich des linken Fahrzeughecks, der an einer Haltestelle in der Linzer Straße / Ecke St. Georgstraße hielt.



Im Anschluss entfernte sich der / die Verursacher/- in unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz

unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





