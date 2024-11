POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Beschuldigter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Linz durch eine aufmerksame Zeugin Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich "Am Himmelreich / Am Totenborn" in Linz.



Beim Abbiegen touchierte der Fahrzeugführer eines Kastenwagens eine Hauswand und einen Begrenzungspoller.

An der Hauswand und am Begrenzungspoller entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich.



Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.



Der Beschuldigte ist im Rahmen der polizeilichen Fahndung in Linz angetroffen worden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer fest.



Ihm ist daraufhin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden.



