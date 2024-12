POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz- REWE Petz in Altenkirchen

Altenkirchen. Am 20.12.2024 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE Petz in Altenkirchen.

Eine Kundin hatte ihren orangenen KIA ordnungsgemäß, während ihres Einkaufes, auf dem Parkplatz des Supermarkts abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit jemand ihren Pkw touchiert haben musste. Entsprechende Beschädigungen am Fahrzeugheck konnten dokumentiert werden. Der Unfallverursacher kam jedoch seinen verkehrsrechtlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet deshalb mögliche Zeugen des Vorfalls sich telefonisch (Tel. 02681 9460) oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.



