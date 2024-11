POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Montagabend gegen 20:23 Uhr wurde die Polizei Straßenhaus über einen Verkehrsunfall auf der L258 zwischen den Ortslagen Anhausen und Rüscheid in Kenntnis gesetzt.

Laut ersten Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die L258 aus Richtung Anhausen kommend in Fahrtrichtung Rüscheid. Unmittelbar vor der Ortslage Rüscheid übersah er einen Fahrbahnteiler und kollidierte mit diesem. Im Anschluss wurde er nach links auf die Gegenfahrbahn getragen und kam in einem angrenzenden Hang zu Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen beim Unfallverursacher fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde einbehalten.



