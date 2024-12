POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 19.12.2024 ereignete sich gegen 08:00 Uhr, auf der L 255 zwischen Niederbreitbach und Altwied ein Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW verlor.

In der Folge geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



