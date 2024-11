POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Am frühen Donnerstagabend, den 21.11.2024, ereignete sich auf der L255 zwischen Niederbreitbach und Datzeroth ein Verkehrsunfall bei dem die 18-Jährige Fahranfängerin verletzt wurde.

Sie kam auf regennasser Fahrbahn ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde vom Hang auf die Fahrbahn zurück abgewiesen. Der PKW kam auf der Seite liegend zum Stehen. Aufgrund von Bergungs- und Räumungsarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen für fast zwei Stunden gesperrt.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



