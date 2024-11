POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden / Mitführen eines verbotenen Messers

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in der Gemarkung Mammelzen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Mammelzen kommend, in Fahrtrichtung Eichelhardt. Auf dem Streckenabschnitt ging ein 33-jähriger Fußgänger in gleicher Richtung rechts neben der Fahrbahn. Beim Passieren des Fußgängers kam es zur Kollision zwischen dem Außenspiegel des Pkw und der Person. Der Fußgänger erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Während der Behandlung an der Unfallstelle konnte beim Verletzten ein verbotenes Messer aufgefunden werden. Diesbezüglich wird gegen den 33-Jährigen ein gesondertes Verfahren eingeleitet.



