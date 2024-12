POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Geschädigter nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Asbacher Straße in Linz ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades leichte Verletzungen erlitt.





Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Asbacher Straße und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Straße "Am Schoppbüchel" abbiegen.

Hierbei übersah er den entgegenkommenden Fahrer des Leichtkraftrades.

Es kam zu einer Kollision im Kreuzungsbereich.

Der leichtverletzte Rollerfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn ist ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden.



