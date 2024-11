POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am späten Nachmittag des 19.11.2024 kam es gegen 16:55 Uhr in der Ortslage Kleinmaischeid zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin.

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B413 aus Richtung Isenburg kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Aufgrund der Dunkelheit und des sehr starken Regens übersah sie am Fußgängerüberweg eine 17-jährige Fußgängerin, die gerade die B413 querte. Es kam zur seitlichen Berührung mit der Fußgängerin, wodurch diese glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.



