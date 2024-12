POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Am Donnerstag, dem 19.12.2024 ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und dadurch leicht verletzt wurde.

Eine 62 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die Kölner Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Gewerbegebiet Graf-Zeppelin-Straße. An der Ampelanlage Wiedstraße / Kölner Straße beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampelanlage für ihre Fahrspur Grünlicht. Gleichzeitig beabsichtigte eine 74 Jahre alte Frau die Wiedstraße an der Lichtzeichenanlage aus Richtung Stadtmitte zu überqueren. Diese zeigte zu diesem Zeitpunkt offensichtlich Rotlicht. Als sich die Fußgängerin in der Straßenmitte befand, wurde sie von dem Pkw erfasst und ist dadurch zu Boden gefallen. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.



