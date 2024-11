POL-PDNR: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung - Zeuge angegriffen

Am späten Abend des 28.11.2024 kam es auf der Kreisstraße 135 in der Nähe von Niederwambach-Seyen zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Ein Anwohner, der durch ein auffälliges Geräusch auf den Unfall aufmerksam wurde, begab sich zur Unfallstelle, um Hilfe zu leisten. Vor Ort stellte er zwei junge Männer mit südländischem Phänotypus, am beschädigten Fahrzeug fest und bot seine Unterstützung an. Diese wurde jedoch schroff abgelehnt. Als der Zeuge ein Foto des verunfallten Fahrzeugs anfertigte, wurde er von den beiden Männern angegriffen, zu Boden gebracht und mit Schlägen sowie Tritten verletzt.

Die Angreifer forderten den Zeugen auf, das angefertigte Foto zu löschen. Sie entwendeten dessen Mobiltelefon, löschten die Bilder eigenständig und warfen ihm das Telefon zurück, bevor sie die Unfallstelle fluchtartig verließen.

Bei dem verunfallten Fahrzeug soll es sich um einen silber / grauen VW, möglicherweise Golf handeln.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen ermittelt wegen diverser Straftatbestände und bittet um Hinweise, die zu dem verunfallten PKW führen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

pialtenkirchen@polize.rlp.de

Telefon: 02681 946-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell