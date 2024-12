POL-PDNR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der B 62

Am 15.12.2024 kam es gegen 22:00 Uhr auf der B 62 im Bereich der Ortslage Roth auf Höhe der Abfahrt nach Etzbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke prallte.

Es entstand Sachschaden an der Schutzplanke, der Fahrer des Pkw beging Unfallflucht. Getätigten Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen älteren Kleinwagen gehandelt haben, welcher durch eine männliche Person geführt wurde. Bei dem Fahrzeug ist vermutlich ein Schaden im Frontbereich zu verzeichnen. Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



