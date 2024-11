POL-PDNR: Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin mit 1,7 Promille unterwegs

Am Nachmittag des 28.11.24 wurde der Polizei Straßenhaus ein PKW gemeldet, welcher in Schlangenlinien geführt werden würde.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin fest, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Darüber hinaus wurde ein frischer Unfallschaden (vorderer rechter Kotflügel) am PKW festgestellt. Die dazugehörige Unfallstelle konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.



Im Weiteren erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen, insbesondere durch die Beschuldigte gefährdete Fahrzeugführer, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



