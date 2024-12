POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der L266 in Höhe der Ortslage Dernbach

Nachtragsmeldung zu Erstmeldung Verkehrsunfall auf der L266 in Höhe Dernbach Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter BMW aus Richtung Dierdorf kommend die L266 in Richtung Urbach.



Ausgangs einer Kurve kam das Fahrzeug, aus bis dato noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug stark verformt, wodurch sowohl der 18-jährige Fahrer als auch die 17-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt wurden.

Beide Insassen wurden schwer verletzt. Erst durch den Einsatz von technischem Gerät der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Insassen aus dem Fahrzeug gerettet und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Aufgrund der Rettungsarbeiten und der eingeleiteten Ermittlungen musste die L266 in Höhe der Unfallstelle über mehrere Stunden gesperrt werden.



