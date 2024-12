POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Zunächst fand eine allgemeine Verkehrskontrolle an der L286 auf dem Parkplatz des Elkenrother Weihers statt. In der zwei Stündigen Kontrollzeit wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert. Erfreulicherweise konnten hier nur wenige Mängel an den kontrollierten Fahrzeugen beanstandet werden.



Im Anschluss wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Marienberger Straße in Nauroth durchgeführt. Hier konnten in dem dortigen 30km/h-Bereich binnen einer Stunde 5 Verstöße festgestellt werden. Das schnellste gemessene Fahrzeug war mit 67km/h unterwegs. Dem Fahrer drohen nun ein Fahrverbot und ein entsprechendes Bußgeld.



